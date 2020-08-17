По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили шестерых заболевших коронавирусом. Три случая COVD-19 подтверждены в Славянске. По одному — в Краматорске, Дружковке и Славянском районе. Среди заболевших — два медработника. За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории коронавирус подтвержден у 1094 человек. Из них 883 человека выздоровели, 14 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила, что 16 августа не проводила исследования на заболевание COVID-19, так как единственная профильная лаборатория находилась на санобработке. Группировка признает 2090 случаев заболевания коронавирусом: 1002 человека выздоровели, летальных случаев — 117.



Шестеро человек получили положительные результаты на COVID-19 за прошедшие сутки на подконтрольной территории Луганской области. Трое заболевших из города Северодонецк, еще трое — из Старобельского района. Всего в Луганской области зафиксировано 185 случаев заболевания коронавирусом: 125 человек выздоровели, один — умер.



Группировка «ЛНР» не публиковала сегодня сводку о новых выявленных случаях COVID-19. По состоянию на 16 августа, формирование признало 631 случай заражения коронавирусной инфекцией: 600 человек выздоровели, 16- умерли.





Политика



Украина перейдет к выполнению политической части «Минска» после установления режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук.



Общество



В Донецк с рабочим визитом прибыла глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт. В МККК отметили, что Жиллетт намерена пообщаться с населением, пострадавшим от конфликта, посетить структуры здравоохранения, которым МККК оказывает поддержку, и встретиться с некоторыми собеседниками для обсуждения гуманитарных проблем.



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