В Украине выявили еще 1616 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 616 заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Также указано, что за сутки 761 человек выздоровел, а 27 — умерли.



За все время исследований в Украине зарегистрировано 94 436 случаев COVID-19. Из них 48 925 человек выздоровели, а 2 116 — скончались. Продолжают болеть 43 395 человека, что на 828 больше, чем днем ранее.



Больше всего случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (204), во Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) областях.



Вчера, 17 августа, сообщалось о 1 464 заболевших COVID-19, 16 августа было 1 637 инфицировнных, 15 августа установлен абсолютный антирекорд — 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа сообщалось о 1732 новых больных.