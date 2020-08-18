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За 2 дня СММ ОБСЕ 5 раз столкнулась с ограничением свободы передвижения

18 августа 2020, 09:42

За 2 дня СММ ОБСЕ 5 раз столкнулась с ограничением свободы передвижения

В течение двух дней наблюдатели СММ ОБСЕ пять раз столкнулись с препятствиями мониторинга, в том числе, в приграничных районах. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, 15 августа боевики группировки «ЛНР» прервали мониторинг наблюдателей СММ на пограничном пункте пропуска в Вознесеновке. Через 5 минут после прибытия патруля миссии боевик «ЛНР» сказал им покинуть этот район.

16 августа боевик «ДНР» отказал патрулю СММ в проезде через временный блокпост вблизи населенного пункта Шевченко.

В тот же день наблюдатели не смогли проехать в сторону Новоазовска — член «ДНР» отказался пропускать их через блокпост возле Бессарабки, ссылаясь на карантинные ограничения. Боевики регулярно отказывают СММ в проведении мониторинга в Новоазовске, который граничит по морской линии с РФ.

На блокпосте возле Старомихайловки двое вооруженных боевиков «ДНР» не пропустили патруль миссии, ссылаясь на безопасность СММ.

Также патруль СММ не смог проехать по дороге вблизи подконтрольной властям Богдановки на Донетчине. 16 августа наблюдатели видели, что поперек дороги лежало бревно и электрический провод, тянущийся от электрического столба.

Мандат СММ ОБСЕ предусматривает доступ ко всей территории Донецкой и Луганской областей, охваченной конфликтом.

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