В палатке у КПВВ «Новотроицкое» ночевали 13 человек

Фото: ГСЧС

Тринадцать человек остались ночевать в палатке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям у КПВВ «Новотроицкое», так как не смогли пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.



На ночлег остались люди, которых не пропустила группировка «ДНР». После ослабления карантина «ДНР» возобновила пропуск людей на подконтрольную ей территорию, но только в определенные дни и по заранее согласованным спискам.



Чтобы попасть в список, нужно подать заявление. При этом зачастую людям приходится ждать разрешения на въезд в Донецк больше месяца.



«Новости Донбасса» рассказывали о ночующих у КПВВ «Новотроицкое». При этом днем людям приходится находиться на солнцепеке.



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