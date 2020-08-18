Коронавирусом в ВСУ заболели еще 35 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Девять человек госпитализированы в военно-медицинские клинические центры Северного региона, Южного региона и Западного региона, а также военные госпитали в Житомире и Ровно. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Одесская область — 3 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Черновицкая область — 4 военнослужащих, Харьковская область — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Киевская область — 2 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Винницкая область — 1 военнослужащий, Ровенская область — 1 военнослужащий, Житомирская область — 1 сотрудник ВСУ, Волынская область — 2 сотрудника ВСУ, Ивано-Франковская область — 2 сотрудника ВСУ и Закарпатская область — 1 сотрудника ВСУ).



С начала пандемии в ВСУ выздоровели 785 человек, летальных исходов — 6.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 616 заболевших коронавирусом.