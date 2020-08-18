На Луганщине выявили 10 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Четыре случая зафиксировано в Северодонецке, по одному — в Лисичанске, Новоайдарском, Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском и Марковском районах.



Среди новых пациентов, четверо — из круга контактных лиц, один — больной ОРВИ с тяжелым течением, трое больных пневмонией и двое находились на самоизоляции после возвращения с неподконтрольной территории.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 195 человек. Из них выздоровели — 129, один пациент умер.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 616 заболевших коронавирусом.