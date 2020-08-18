Кравчук рассказал, чем займется Фокин в ТКГ

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие со всеми жителями Донбасса. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук агентству «Интерфакс-Украина».



Сегодня Фокин стал первым заместителем Кравчука в украинской делегации на переговорах ТКГ по Донбассу.



Кравчук уточнил, что Фокин будет первым замглавы украинской делегации, как и вице-премьер-министр Алексей Резников.



«Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент Зеленский, и руководитель Офиса президента Ермак, — это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 миллиона человек. Также многие переселились и за границу», — сказал Кравчук.