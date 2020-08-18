В Донецке «ДНР» устроит празднование Дня города на фоне COVID-19

Подконтрольная группировке «ДНР» «администрация» Донецка на своем сайте опубликовала афишу праздничных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера.



В этом году празднование пойдет на фоне COVID-19. Будут ли приняты какие-то меры предосторожности при организации массовых мероприятий, в «администрации» не уточняют.



Основная часть мероприятий состоится в субботу, 29 августа, и в воскресенье, 30 августа. Главным местом празднования традиционно станет парк Щербакова.

За все время пандемии«ДНР» признает 2 114 случаев заболевания коронавирусом. Из них выписаны 1035 человек, а 118 — умерли. На лечении остается 961 пациент.