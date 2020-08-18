В Мариуполе человек в маске Деда Мороза стрелял в охранника комбината

Мужчина в шапке и искусственной бороде Деда Мороза совершил пять выстрелов в 58-летнего охранника комбината в Кальмиусском районе Мариуполя. Правоохранители разыскивают злоумышленника.



Об этом сегодня сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Отмечается, что инцидент произошел 17 июля в 11:30.





В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами его госпитализировали в больницу.



Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.



Предварительно происшествие квалифицировано по статье Уголовного кодекса «Покушение на умышленное убийство».



Полицейские просят помочь установить личность правонарушителя. Отмечается, что стрелок был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в весе. Также, на нем была искусственная борода и шапка Деда Мороза. Шапку нашли неподалеку от места преступления.