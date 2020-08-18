В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опровергли информацию о том, что их сотрудник в Луганске заболел коронавирусом.



Ранее о том, что наблюдатель ОБСЕ заразился COVID-19 заявил глава «МИД» группировки «ЛНР» Владислав Дейнего. В своем сообщении он сослался на информацию из СМИ.



В пресс-службе СММ ОБСЕ «Новостям Донбасса» сообщили, что наблюдатель миссии недавно прошел все процедуры безопасности, а именно 14-дневную самоизоляцию, прежде чем переехать в неподконтрольный правительству Украины район Луганской области.



«Кроме того, он сдал ПЦР-тест непосредственно перед тем, как пересечь линию соприкосновения. Результат теста был отрицательный. На 14-й день после пересечения линии соприкосновения он также прошел дополнительный быстрый тест, который снова оказался отрицательным», — отметили в СММ ОБСЕ.



Там добавили, что «по профилактическим медицинским показаниям» наблюдателя перевели в подконтрольный правительству район. 13 августа он прошел еще один ПЦР-тест, результат которого был отрицательный.



В СММ ОБСЕ подчеркнули, что принимают жесткие меры предосторожности для сдерживания распространения COVID-19.



«Миссия ожидает, что те, кому принадлежит фактический контроль, примут аналогичные жесткие меры предосторожности для защиты людей, в том числе наблюдателей СММ, которые живут и работают в районах, которые не контролируются правительством. Меры, принимаемые СММ для сдерживания вируса, принимаются не в сплошном вакууме — их следует дополнять усилиями на более широком общественном уровне», — резюмировали в пресс-службе миссии.