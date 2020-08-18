В Славянске роддом закрыли на карантин: у работника выявили коронавирус

Отмененные в 18 громадах выборы еще могут состояться. Нужно «добро» силовых органов.Славянский роддом шестой день находится на карантине, потому что у одного из работников диагностировали коронавирус. Рожениц сейчас перенаправляют в областной перинатальный центр Краматорска. Об этом сообщает «Суспільне».



Заместительница начальника городского отдела здравоохранения Марина Порохняк рассказала, что заболевший коронавирусом отправлен на самоизоляцию.



«На данный момент состояние стабильное. Он наблюдается у семейного врача. С самого начала было очерчен круг контактных, по рабочим контактах и контактных пациентов, которые находились на лечении. Все эти списки были переданы в санстанцию», — уточнила Порохняк.



Она добавила, что женщин, находившихся в роддоме на стационарном лечении, направляют в Краматорск или по домам.



«Кто может быть по своему состоянию выписан, тот выписывается под надзор семейного врача. Один ребенок с мамочкой перенаправляются в Краматорск. Вторая женщина с ребенком выписывается на амбулаторное наблюдение», — рассказала чиновница.



Медицинский директор Светлана Хомченко рассказал, что с прошлой недели в областном пренатальному центре на стационар приняли восемь женщин из Славянска.