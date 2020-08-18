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В Славянске роддом закрыли на карантин: у работника выявили коронавирус

18 августа 2020, 22:47

В Славянске роддом закрыли на карантин: у работника выявили коронавирус

Отмененные в 18 громадах выборы еще могут состояться. Нужно «добро» силовых органов.Славянский роддом шестой день находится на карантине, потому что у одного из работников диагностировали коронавирус. Рожениц сейчас перенаправляют в областной перинатальный центр Краматорска. Об этом сообщает «Суспільне».

Заместительница начальника городского отдела здравоохранения Марина Порохняк рассказала, что заболевший коронавирусом отправлен на самоизоляцию.

«На данный момент состояние стабильное. Он наблюдается у семейного врача. С самого начала было очерчен круг контактных, по рабочим контактах и контактных пациентов, которые находились на лечении. Все эти списки были переданы в санстанцию», — уточнила Порохняк.

Она добавила, что женщин, находившихся в роддоме на стационарном лечении, направляют в Краматорск или по домам.

«Кто может быть по своему состоянию выписан, тот выписывается под надзор семейного врача. Один ребенок с мамочкой перенаправляются в Краматорск. Вторая женщина с ребенком выписывается на амбулаторное наблюдение», — рассказала чиновница.

Медицинский директор Светлана Хомченко рассказал, что с прошлой недели в областном пренатальному центре на стационар приняли восемь женщин из Славянска.

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