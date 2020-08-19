В Донецкой области выявили еще 20 заболевших коронавирусом

За вторник, 18 августа, в Донецкой области обнаружили двадцать заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что 8 заболевших выявили в Краматорске, еще 6 — в Мариуполе. По одному заболевшему выявили в Бахмуте, Славянске, Мирнограде, а также Мангушском, Волновахском и Марьинском районах.



Кириленко обратил внимание, что вчера положительный диагноз COVID-19 было неверно определен у 48-летней жительницы Дружковки, поэтому на самом деле общее количество больных в этом городе составляет 21 человек, а не 22.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 1 125 случаев COVID-19. Из них 891 человек уже выздоровел, 14 — умерли. Продолжают лечение 220 человек.