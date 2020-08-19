СМИ: Российского блогера обвиняют в передаче секретных данных о московском метро в Украину

Уголовное дело о незаконном доступе к гостайне против блогера Андрея Пыжа связано с документами о московском метро и секретных подземных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.



«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами», — говорится в сообщении.



Собеседник ТАСС уточнял, что Пыж перевез документы на Украину, чтобы там, по его словам, использовать их для своего блога. Другой источник агентства отмечал, что силовики следили за блогером уже давно, а экспертизу о наличии гостайны в документах проводит экспертный центр в Тверской области, где ведутся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме.



Пыжа арестовали 6 августа по пункту «д» части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну, сопряженное с ее распространением или перемещением за рубеж). Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.



Блогер снимал видео для канала Urbanturizm на YouTube, у которого 799 тысяч подписчиков. В последнем видео, опубликованном в начале августа, Пыж рассказывает о поездке в Беларусь, где он сплавлялся по реке на двухэтажном плоту.