Внеочередная сессия Рады состоится 25 августа. Рассмотрят повышение «минималки»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 11:00 25 августа. Об этом сообщается на сайте парламента.



Предложение о созыве внеочередной сессии подал президент Владимир Зеленский.



25 августа депутаты рассмотрят президентский законопроект № 3963, которым предлагается с 1 сентября повысить размер минимальной заработной платы до 5 000 гривен.



Всего в повестке дня внеочередной сессии указано 6 законопроектов:

проект закона Украины о внесение изменений в закон Украины «О государственно бюджете Украины на 2020 год» (№ 3963); проект закона Украины о внесение изменений в ст.6 закона Украины «О государственно бюджете Украины на 2020 год» (№ 3659); проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994); проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063) проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения «Европейские дороги Украины III (проект «Развитие трансъевропейской транспортной сети)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055); проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект «Транспортная связь в Украине — фаза И») между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).