У депутата горсовета Краматорска выявили коронавирус

У 42-летнего депутата городского совета Краматорска, директора футбольного клуба «Авангард» Андрея Бессонного был выявлен COVID-19. Об этом сообщает местное интернет-издание «Общежитие».



«Почувствовал легкое недомогание, как при обычной простуде или гриппе, без температуры, проверился — оказалось, что это коронавирус. Сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, чувствую себя вполне нормально», — сообщил депутат.



Он не знает, где именно мог заразиться коронавирусом.



По словам Андрея Бессонного, в связи с выявленным у него COVID-19, на двухнедельную самоизоляцию был вынужден уйти и весь состав ФК «Авангард». В клубе работают санитарные медики, устанавливается круг контактов тренерского состава, игроков и технических работников.