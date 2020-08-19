Задержанный снайпер «ЛНР» рассказал о «заградотрядах» боевиков

Пресс-центр операции Объединенных сил опубликовало видео допроса задержанного снайпера группировки «ЛНР».



По словам задержанного, воевать на стороне группировки он ушел в июне 2014 года. На обучение их отправили в Ростов-на-Дону. Там они тренировались российским оружием.



После учений его отправили на КПВВ, где задержанный проверял документы у людей, а через некоторое время ему приказали строить блиндажи и рыть окопы.



«А потом нас хотели отправить в заградительный отряд. Кто из наших будет идти сдаваться, убегать домой, нам давали приказ расстреливать», — рассказал боевик.



По словам задержанного, он и его товарищ решили воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома». Они сбежали из своей части и пошли к населенному пункту Золотое-5, где разделились. Его товарища застрелил снайпер из заградительного отряда.



Также задержанный подчеркнул, что в начале войны российских военных на Донбассе было не так много. «Были единицы. А сейчас не поймешь, потому что все начали получать российские паспорта. Ранее было мало, потому что были нужны большие средства, по 6 тысяч по 6,3 тысячи рублей платить за паспорта. А сейчас сделали проще, уже 300 рублей и получаешь паспорт. Зарплата была 15 тысяч рублей в 2018 году», — рассказал он.

О задержании снайпера «ЛНР» украинскими военными стало известно 16 августа.



Суд Северодонецка взял его под стражу в качестве меры пресечения.