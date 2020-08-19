Школам Донетчины выделили пять миллионов гривен на средства защиты от COVID-19

На закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции в школы Донецкой области выделено 5 миллионов 397 тысяч гривен из местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.



Для организации учебного года в условиях адаптивного карантина в области разрабатываются алгоритмы действий на случай ЧС, связанной с регистрацией случаев заболевания COVID-19.



Также в учебных заведениях должны появиться рукомойники, жидкое мыло, бумажные полотенца (или электросушилки для рук), антисептики. Медпункты школ должны быть обеспечены бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами для рук, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты.



«Органами местного самоуправления приобретено средства индивидуальной защиты, а именно: дезинфицирующего средства для обработки рук — 2,9 тысячи литров, дезинфицирующих средств для обработки поверхностей — 308 тысяч литров, пирометров — 276 единиц, защитных масок индивидуального использования — 228,9 тысячи единиц, одноразовых полотенец — 2,8 тысячи пакетов», — говорится в сообщении.

В Украине 1 сентября торжественных линеек на первое сентября не будет, а учебный процесс сделают гибким. Обучение в школах будет происходить традиционно, кроме зон с «красным» уровнем опасности COVID-19.