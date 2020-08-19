На 102-м году жизни умер академик, Герой Украины Борис Патон

В возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук (1962 - 2020), академик в области сварочных процессов Борис Патон. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича», — написал глава государства.



По информации источников hromadske, причиной смерти стала остановка сердца. С 11 августа Патон лечился в Институте кардиохирургии им. Амосова из-за заболеваний сердца.

Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве в семье академика Евгения Патона, основателя Института электросварки, в честь которого назван мост в Киеве, и Натальи Патон.

Борис Патон принял участие в создании более 700 изобретений. Под его руководством был открыт новый способ сварки - электрошлаковый.

Впервые начал исследования в области использования сварки и родственных технологий в космосе, создания космических конструкций. Стал инициатором сварки живых тканей, используемой в хирургии.

Первый награждённый званием Героя Украины.

В марте 2020 года стало известно, что Патон не выдвигает свою кандидатуру на пост президента НАНУ и покинул должность.