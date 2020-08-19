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Литва ввела санкции против Лукашенко и 31 чиновника

19 августа 2020, 23:27

Литва ввела санкции против Лукашенко и 31 чиновника

Литва ввела санкции и запретила въезд на свою территорию главе Беларуси Александру Лукашенко и еще 31 чиновников. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает «Радио Свобода».

По словам Линкявичуса, Литва приветствует анонсированное решение Евросоюза ввести санкции против ответственных за насилие против митингующих в Беларуси и подделку результатов выборов. Национальные санкции, по его словам, являются шагом в поддержку этого решения.

«Санкции, откровенно говоря, довольно символические, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать сейчас», — сказал министр.

Он не назвал имен всех, кто войдет в санкционный список, однако отметил, что, кроме самого Лукашенко, речь идет о 31 чиновника: силовиках, сотрудниках Кабинета государственной безопасности Беларуси и избирательной комиссии.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, которые указывают на победу Александра Лукашенко, якобы набравшего 80,08% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая покинула страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.

За четыре дня протестов были задержаны около 7 тысяч человек. Позже беларусские власти утверждали, что отпустили более 1000 задержанных.

14 августа ЕС одобрил введение санкций в отношении Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и применение силы против мирных протестующих. 

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