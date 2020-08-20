Штаб ООС заявил, что боевики трижды нарушили «режим тишины»

В среду, 19 августа, пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские военные уточнили, что вблизи Луганского и дважды у Попасной была зафиксирована «огневая активность противника» из стрелкового оружия. «Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим военным, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли», — добавили в штабе.



Там уточнили, что с начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.