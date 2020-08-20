«ДНР» о коронавирусе: 41 заболевший и двое умерших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлен 41 случай заболевания коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — мужчина в возрасте 71 года и женщина в возрасте 61 года.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Отмечается, что один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у прибывшего с подконтрольной Украины территории и два случая — у приехавших из России. Другие случаи COVID-19 обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 13 медицинских работников.



Кроме того, за сутки 27 человек выздоровели.



За все время пандемии «ДНР» признала 2 188 случаев COVID-19. Из них выписаны 1096 человек, умерли — 122 человек. На лечении остаются 970 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 1 155 случаев COVID-19. Из них 894 человека выздоровели, 16 — умерли. Продолжают лечение 245 человек.