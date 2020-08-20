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«ДНР» приговорила к 11 годам тюрьмы местного жителя за «шпионаж»

20 августа 2020, 13:42

«ДНР» приговорила к 11 годам тюрьмы местного жителя за «шпионаж»

Житель подконтрольной группировке «ДНР» территории осужден на 11 лет лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба «верховного суда ДНР».

Указано, что фигурант — гражданин Украины М. Он был директором одного из предприятий, зарегистрированных на подконтрольной группировке территории, регулярно осуществлял поездки на подконтрольную Украине территорию.

Силовики «ДНР» утверждают, что во время одной из таких поездок на блокпосту сотрудник СБУ предупредил, что в дальнейшем он сможет пересекать линию соприкосновения только при условии сотрудничества.

Подчеркивается, что фигурант «осуществлял шпионскую деятельность» в период с августа 2017 года по март 2019 года.

Якобы мужчина по заданию украинской спецслужбы осуществлял видеосъемку автомобильной дороги по маршруту Донецк — Горловка, наблюдал за административными зданиями «УБОП МВД ДНР», «ЭКЦ МВД», а также за гостиницей «Прага». Зафиксированный материал он передавал через WhatsApp.

В «ДНР» добавили, что «в ходе судебного заседания М. полностью признал себя виновным». Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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