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Чиновников командования Медсил ВСУ задержали за «откат» в миллион гривен на масках

20 августа 2020, 13:57

Чиновников командования Медсил ВСУ задержали за «откат» в миллион гривен на масках

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокурорами Офиса Генпрокурора разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным предварительного расследования, махинацию организовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн», — говорится в сообщении.

Так, злоумышленники обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах, а размер неправомерной выгоды был обусловлен объемом поставки — 1 гривна с каждой маски.

Оперативники спецслужбы несколько дней назад задокументировали получение злоумышленниками первой части отката в размере 400 тыс. грн.

«Задержали организаторов махинации в соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче заключительной части отката — 600 тыс. грн», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность других военнослужащих и руководства командования Медсил к функционированию коррупционной схемы.

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