В «ДНР» рассказали, как начнется учебный год на фоне COVID-19. Школьники могут не носить маски на уроках

Новый учебный год в школах на подконтрольной группировке «ДНР» территории будет проходить в штатном режиме с соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передает ДАН.



По его словам, совместно с министерством здравоохранения разработана инструкция по проведению учебного процесса при сохранении риска распространения COVID-19.



Устанавливается необходимость проведения генеральных уборок школах с применением средств дезинфекции до начала учебного дня, сотрудники при входе в заведение будут проходить температурный скрининг, учащимся, кроме замера температуры тела, полагается визуальный осмотр на наличие признаков острой респираторной инфекции. Также запрещается допускать скопление людей при входе в школы, для этого предписывается задействовать все имеющиеся входы-выходы. При возвращении ребенка к занятиям после временного отсутствия нужно будет предоставить справку о состоянии его здоровья.



Отдельно Кушаков уточнил, что использование медицинских масок работниками общеобразовательных учреждений необходимо только во время прихода и приема детей, при общении с родителями детей и «в исключительных случаях по требованию руководителя, медицинского работника или ответственного лица в учреждении». Для школьников ношение масок на уроках не обязательно, учителя также могут не носить маски на уроках.



Также инструкцией не допускается «переуплотнение классов с сокращением гигиенического норматива площади — 2,4 квадратных метра на обучающегося». Запрещается проведение мероприятий с участием более 25 человек. Кроме того, необходима дезинфекция и соблюдение масочного режима на пищеблоках.