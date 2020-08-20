«ДНР» откроет «Еленовку» на один день

В пятницу, 21 августа, группировка «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».



Пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.



Впускать в ОРДО будут лиц, у которых имеется разрешение «штаба ДНР», а выпускать — тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Чтобы попасть в список, нужно подать заявление. При этом зачастую людям приходится ждать разрешения на въезд в Донецк больше месяца.



КПВВ «Еленовка» связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



Пересекающие КПВВ обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.