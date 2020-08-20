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В Украине изменили карантинные зоны. Донбасс остается в «зеленой»

20 августа 2020, 20:01

В Украине изменили карантинные зоны. Донбасс остается в «зеленой»

В правительстве пересмотрели разделение Украины на четыре зоны в соответствии с ситуацией из-за COVID-19. Так, из «зеленой» зоны убрали Сумы и Хмельницкий. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает министр Кабмина Олег Немчинов.

Донецкая и Луганская область остались в «зеленой» зоне карантина.

Изменения вступят в силу с 24 августа. Согласно им, в «красную» зону отнесены:

— город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области;

— города Дубно, Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

В «оранжевую» зону вошли:

— Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;

— Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш, Богородчанский, Кольский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

— Киево-Святошинский район Киевской области;

— Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

— город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;
город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

— Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы;

— Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

— Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В «желтую» зону отнесены:

— Киев;

— Луцк, Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

— Житомир, Коростень, Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

— Мукачево, Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

— Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

— Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

— Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар, Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

— Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

— Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

— Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збараський, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

— Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

— Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области.

О том, какие ограничения предусматривает каждая карантинная зона можно посмотреть здесь.

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