В СБУ опровергли сообщение ФСБ РФ о якобы планах похитить лидера «Л-ДНР»

В СБУ заявляют, что сообщение ФСБ России о якобы срыве спецоперации украинской спецслужбы по похищению одного из лидеров «Л-ДНР» является фейком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



«Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны», — заявляют в спецслужбе.



В СБУ также считают, что этот фейк свидетельствует о поддержке России боевиков на Донбассе.



Ранее в ФСБ РФ заявили, что пресекли операцию спецслужб Украины: те якобы с помощью российского криминалитета должны были похитить одного из лидеров группировок «Л-ДНР», скрывающегося в России, после чего — вывезти в Украину.