По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В Донецкой области из-за коронавируса умерли еще два человека — жительницы Краматорска 53 и 59 лет. За прошедшие сутки также выявлено 30 новых случаев COVID-19. Всего в области без учета неподконтрольной территории коронавирус диагностирован у 1 155 человек. Из них 894 человека выздоровели, 16 — умерли.



В отдельных районах Донетчины зафиксирован 41 случай COVID-19. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — мужчина в возрасте 71 года и женщина в возрасте 61 года, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 2 188 случаев COVID-19. Из них выписаны 1096 человек, умерли — 122 человека.



Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Луганской области. За все время исследований на подконтрольной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 206 человек. Из них выздоровели — 140, один пациент умер.



«ЛНР» заявила, что диагностировала коронавирус еще у четырех человек. Группировка подтверждает 638 случаев COVID-19: 603 человека выздоровели, 16 — скончались.





Политика



Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения сил и средств, заявили в Офисе президента Украины. В ОБСЕ же отметили, что стороны «значительно приблизились» к соглашению по двадцати участкам разминирования, но еще не подписали его.



Украина до сих пор не получила «с той стороны» полный список удерживаемых лиц для проведения обмена на Донбассе, сообщил президент Владимир Зеленский. В то же время, в Офисе президента отметили, что ТКГ достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения.



Россия в ТКГ настаивает на проведении местных выборов на всей территории Донецкой и Луганской областей, включая неподконтрольную Украине территорию, заявил глава украинской делегации в Леонид Кравчук.



Кравчук сообщил, что политсоветники «нормандской четверки» обсудят на предстоящей встрече в Париже подготовку к саммиту в этом формате на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России.



Права человека



«ДНР» приговорила жителя Донецкой области к 11 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины.



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