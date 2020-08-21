Штаб ООС рассказал о двух нарушениях «режима тишины» за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В частности, неприцельные выстрелы из пулемета крупного калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил возле Новоалександровки», — отмечается в сообщении.



В штабе добавили, что украинские военные огонь в ответ не открывали, «поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными». Также сообщается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.



С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелы со стороны боевиков не зафиксированы, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.