Минздрав объединяет больницы «первой» и «второй» волны из-за большого числа заболевших COVID-19

Больницы «первой» и «второй» волны объединяют в связи с ежедневным ростом количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Я считаю, что мы должны говорить, что у нас нет больниц "первой" волны и "второй" волны. Я дал соответствующее задание, чтобы их все объединили в связи с большим количеством людей, поступающих в больницы», — сказал министр на брифинге.



По словам Степанова, COVID-19 часто имеет тяжелое течение, поэтому больничные койки заполняются по всей территории Украины.



В свою очередь ведущий инфекционист, профессор Ольга Голубовская отметила, что если такой рост заболеваемости будет продолжаться, врачи будут вынуждены госпитализировать только тяжелобольных, что усложнит предоставление медицинской помощи.



Она напомнила, что в настоящее время в Украине госпитализируют пациентов со средним и тяжелым течением болезни, «этим наша страна отличается от западных стран, где госпитализировали только тяжелых больных».

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19. Из них 51 078 человек выздоровели, а 2 207 — скончались. Продолжают болеть 47 358 человек, что на 1 446 больше, чем днем ранее.



За минувшие сутки в стране выявлено 2 106 заболевших коронавирусом.