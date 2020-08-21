«ДНР» выявила 59 заболевших короанвирусом за стуки. Два человека умерли

За сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 59 заболевших коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 71 года и 61 года.



Два новых случая болезни обнаружены у прибывших из Украины и одного — из России. Остальные новые случаи выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, из них 18 медицинских работников.



За все время пандемии «ДНР» признала 2 247 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 116 человек, умерли — 124 . Продолжают болеть 1 007 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус выявили у 1184 человек. Из них 903 выздоровели, 16 — умерли.