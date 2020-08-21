В ВСУ коронавирусом заболели еще 43 человека

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено 43 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Девять человек госпитализированы в Военно-медицинские клинические центры Северного региона и Западного региона, Черновицкий военный госпиталь, Ровенский военный госпиталь, Малинскую ЦРБ и Ивано-Франковскую областную больницу.



Остальные лечатся дома под наблюдением врачей во Львовской, Киевской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 852 человека, летальных случаев — 6.