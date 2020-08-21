В Луганской области у 20 человек выявили коронавирус за сутки. Это антирекорд

За сутки в Луганской области было выявлено 20 заболевших коронавирусом, что является антирекордом за все время исследований в регионе. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний:

Северодонецк — девять человек (три госпитализированы с пневмонией; шесть из круга ранее определенных контактных лиц);

Рубежное — один (находился на самоизоляции после возвращения с временно оккупированной территории);

Лисичанск — семь (шесть из круга ранее определенных контактных лиц; еще один находилась на самоизоляции после возвращения из региона Украины с «красным уровнем» эпидемиологической опасности);

Станично-Луганский район — один (находился на самоизоляции после возвращения с временно оккупированной территории);

Новоайдарский район — один (из круга ранее определенных контактных лиц).

Попаснянский район — один (из круга ранее определенных контактных лиц).

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины диагноз COVID-19 подтвержден у 226 человек. Из них выздоровели — 142 (за последние сутки — 2), лечатся — 83. Один человек умер.



При этом в регионе, без учета неподконтрольной территории, зафиксировано наименьшее число заболевших коронаврусом в Украине.

В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» признает 640 случаев COVID-19. Из них 605 человек выздоровели, 17 — умерли.