«ДНР» перекроет центр Донецка из-за российского праздника

Группировка «ДНР» ограничит движение в центре Донецка 22 августа в связи с мероприятием по случаю Дня государственного флага России. Об этом сообщает «МВД ДНР».



Ограничения начнут действовать с 8 часов утра и до окончания мероприятия. Они коснутся следующих участков дорог:

улица Постышева — от проспекта Комсомольского до проспекта Гурова;

проспект Ильича — от улицы Постышева до площади «Мотель».

В связи с этим водителей призвали в это время объезжать центральную часть города.

В начале лета «ДНР» организовала празднование Дня России. В центре Донецка коммунальные службы развесили флаги РФ на балконах без разрешения жителей.



«Новости Донбасса» сообщали о Евгении Йепес, которую задержало «МГБ ДНР» из-за того, что она сняла флаг РФ. После 17 дней в неволе, приговора «суда» и 30 минут на сборы ее «депортировали».