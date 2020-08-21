Лукашенко признал, что пригласил на работу российских журналистов

Александр Лукашенко признал замену местных сотрудников Белтелерадиокомпании российскими журналистами. Об этом он заявил во время поездки на агрокомбинат «Дзержинский», передает БЕЛТА.



По его словам, россияне «делают нормальное телевидение», а беларуских сотрудников он не стал уговаривать оставаться.



«Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — сказал он.



Одну группу российских журналистов Лукашенко, по его словам, решил взять в свой пул.



Также он рассказал, что россиянам он не платит вообще, а привлекает для их поддержки «друзей из России».



По словам Лукашенко, вопрос с привлечение российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников БТ «выскочили на улицу и начали митинговать».

19 августа сотрудники Белтелерадиокомпании заявили, что всех, кто участвовал в забастовках против Лукашенко, не пускают на работу, а их место заняли российские журналисты.