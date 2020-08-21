В СВР заявляют, что уволили чиновника, который вывозил боеприпасы из зоны ООС

Чиновник Службы внешней разведки (СВР), которого подозревают в незаконном вывозе боеприпасов из зоны боевых действий на Донбассе, был уволен со службы еще в 2019 году. Об этом заявили в пресс-службе СВР.



«Служба внешней разведки информирует, что чиновник СВР, которого Государственное бюро расследований подозревает в вывозе боеприпасов из района проведения ООС, уволен со службы в прошлом году... В связи с этим считаем информацию, опубликованную пресс-службой Государственного бюро расследований, некорректной», — говорится в сообщении.



В СВР добавили, что к разоблачению подозреваемого привлекались следователи Национальной полиции с участием представителей управления внутренней безопасности СВР.

Ранее в Государственном бюро расследований заявили, что разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего сотрудника Госпогранслужбы в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.