В Мариуполе семья усыновила 34-го ребенка

Фото Геннадия Мохненко

В Мариуполе пастор, капеллан и основатель реабилитационного центра «Республика Пилигрим» Геннадий Мохненко принял в свою семью 34-го ребенка. Об этом сообщает MRPL. CITY.



Мама мальчика недавно скончалась. А до этого она находилась при церкви, ее досматривали в хосписе. Артур ранее пять лет был в «Республике Пилигрим».



Геннадий Мохенко также рассказал о планах семьи на ближайшее время.



«Мы собираемся в первый поход. Хотели на Западную Украину с "Республикой Пилигрим" и с пацанами моими, но финансово не вытянем. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе будем путешествовать 2-3 дня из Изюма в Святогорск по Северскому Донцу на плотах. Это не горная река, не экстрим, но там песчаные пляжи, красивые леса... Немножко развеемся перед школой», — говорит он.

Фото Геннадия Мохненко