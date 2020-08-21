В Минздраве рассказали, где на Донетчине нельзя купаться

Центр общественного здоровья Украины опубликовал перечень пляжей в Донецкой области с отклонениями показателей качества воды.



Так, отклонения от стандарта за отчетный период обнаружено в пробах морской воды в Мариуполе – на городском пляже в районе гостиницы «Турист», на Левобережном пляже в районе водной станции «Уголок», пляжи Приморского района, район СРЗ, пляжи м. Мариуполя.



Кроме этого, по состоянию на 14 августа в пробах воды на общественных пляжей поселков Ялта, Юрьевка обнаружены штаммы вибрионов V.parahemolyticus, села Урзуф - V.cholera, в воде на общественном пляже Мелекино - V.alginoliticus.