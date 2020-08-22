В Донецке снова горело здание заброшенной поликлиники

Фото: «МЧС ДНР»

В пятницу вечером в Донецке снова произошел пожар в заброшенном здании городской поликлиники № 18 в Киевском районе. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Горела кровля на площади около 3000 квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий четвертого и третьего этажей здания.



Для тушения пожара были задействованы 11 единиц техники и 60 спасателей. Информации о жертвах нет.

Фото: «МЧС ДНР»

В предыдущий раз пожар в здании поликлиники № 18 произошел 28 июля. После начала боевых действий больница перестала функционировать. Она находится в прифронтовом районе, который в 2014-2015 годах подвергался обстрелам.



В здании поликлиники часто играли дети и ночевали бездомные.