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Новый антирекорд — 2328 больных COVID-19 за сутки

22 августа 2020, 08:59

Новый антирекорд — 2328 больных COVID-19 за сутки

В пятницу, 21 августа, в Украине коронавирус выявлен у 2328 человек — это новый антирекорд по количеству зафиксированных больных в течение суток. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Харьковской области (291), Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях, в Киеве (179), во Львовской (172) и Ивано-Франковской (169) областях.

Кроме этого, в течение минувших суток 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.

С начала пандемии в стране подтверждено 102 971 случаев COVID-19. Из них 51 735 человек выздоровели, 2 244 человек — умерли.

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