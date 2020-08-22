Новый антирекорд — 2328 больных COVID-19 за сутки

В пятницу, 21 августа, в Украине коронавирус выявлен у 2328 человек — это новый антирекорд по количеству зафиксированных больных в течение суток. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Наибольшее число случаев зафиксировано в Харьковской области (291), Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях, в Киеве (179), во Львовской (172) и Ивано-Франковской (169) областях.



Кроме этого, в течение минувших суток 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.



С начала пандемии в стране подтверждено 102 971 случаев COVID-19. Из них 51 735 человек выздоровели, 2 244 человек — умерли.