Из-за COVID-19 умер житель Бахмута. Еще 32 новых пациентов выявили за сутки на Донетчине

Новый летальный случай зафиксирован на подконтрольной властям территории Донетчины вследствие COVID-19 — скончался 35-летний житель Бахмута. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



За прошедшие сутки выявлено 32 новых больных COVID-19, среди них один ребенок.



Двенадцать случаев заболевания подтверждено в Краматорске, 4 — в Мариуполе, по 3 случая — в Славянске, Угледаре и Мангушском районе, по 2 — в Бахмуте, Волновахском и Славянском районах и один в Мирнограде.



С начала пандемии в Донецкой области, без учета неподконтрольной территории, зафиксировано 1216 случаев COVID-19. Из них 917 пациентов выздоровели, 17 — умерли.