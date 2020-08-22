Мокан: Франция и Германия поддерживают обновление Минских соглашений

Минские договоренности в нынешнем виде нуждаются в обновлении, в чем Украину поддерживают партнеры по «нормандскому формату». Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.



«По моему личному убеждению, минские соглашения в том виде, как они существуют сейчас, уже и морально, и юридически, и в любом другом плане устарели», — сказал Мокан в эфире «Еспресо».



«Украина сейчас занимает проактивную позицию, и, слава Богу, есть понимание и поддержка со стороны Франции и Германии о необходимости обновления и осовременивания Минских соглашений, в частности, устранения такого опасного пробела — "сначала выборы, потом контроль над границей"», — отметил нардеп.



Комментируя заявление представителя ОРДО в украинской делегации Сергея Гармаша по итогу последних переговоров ТКГ, Мокан согласился с тем, что РФ «очень нагло себя вела как действительно "сторонний наблюдатель" в процессе, а не непосредственно страна-агрессор».



«Действительно, предпринимаются большие усилия, чтобы субьективизировать ОРДЛО и предоставить им официальный статус. Понятно, что в этом, опять же, не допустят. И уже заезженная фраза "красная линия" заключается в том плане, что ОРДЛО и любые их представители — это марионеточные режимы, контролируемые со стороны Кремля, и они не являются и не могут юридически быть прямо стороной переговоров », - отметил Мокан.

Ранее представитель ОРДО в украинской делегации, журналист Сергей Гармаш заявил, что во время переговоров ТКГ 18 и 19 августа представители РФ открыто говорили о «делегации ОРДЛО», несмотря на то, что члены группировок «ДНР/ЛНР» не являются членами ТКГ, а выступают приглашенными российской стороной.