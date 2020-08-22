Коронавирус диагностировали еще у семи жителей Луганщины

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Пятеро заболевших выявлены в Северодонецке и по одному — в Краснодонском и Троицком районах.



Шестеро человек — из круга контактных лиц с заболевшими ранее, еще один — пациент с ОРВИ с тяжелым течением.



За все время исследований на Луганщине без учета неподконтрольной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 233 человек. Из них выздоровели — 150, один человек умер.