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Лукашенко привел войска Беларуси в полную боеготовность впервые за четверть века

22 августа 2020, 13:47

Лукашенко привел войска Беларуси в полную боеготовность впервые за четверть века

Основные части Вооруженных Сил Беларуси приведены в полную боевую готовность и переброшены на западное направление. Об этом заявил глава Республики Александр Лукашенко, передает государственное информагентство Беларуси БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что это самое серьезное решение впервые за четверть века.

Он заявил, что войска приведены в боеготовность в связи с активизацией НАТО в Польше и Литве. По его словам, к внутренней ситуации, вызванной антиправительственными протестами, добавился «внешний фактор».

«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал Лукашенко на совещании с руководством силового блока в пункте дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно.

Напомним, что с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, которые указывают на победу Александра Лукашенко, якобы набравшего 80,08% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая покинула страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.

За четыре дня протестов были задержаны около 7 тысяч человек. Позже беларусские власти утверждали, что отпустили более 1000 задержанных.

14 августа ЕС одобрил введение санкций в отношении Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и применение силы против мирных протестующих. 

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