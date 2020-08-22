Зеленский: В Украине — только первая волна коронавируса

Президент Владимир Зеленский считает, что первая волна COVID-19 началась в Украине только сейчас. Об этом сообщает «Украинская правда».



«У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, и сейчас мы растем. Сейчас волна. Волна в том, что идет ежедневно рост. Мы первую волну просто сбили, в Украине ее не было в те сроки, когда она была в Европе. Это при том, что мы принимали украинцев домой», — сказал президент в интервью телеканалу «Украина 24».



Зеленский заявил, что Украина хорошо подготовлена ​​к возможной «второй волне» коронавируса, однако медицинская система не выдержит, если эта волна будет очень мощной.



«Мы сейчас в этом направлении действительно очень мощные — с точки зрения кроватей, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов. Но не выдержит ни количество коек любое, и особенно не выдержит количество специалистов второй волны, если она будет очень мощной», — отметил он.



Зеленский подчеркнул, что информация о будущих вакцинах от коронавируса — «все это немного слухи», поскольку никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана в определенную страну.

В пятницу, 21 августа, в Украине коронавирус выявлен у 2328 человек — это новый антирекорд по количеству зафиксированных больных в течение суток. Еще 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.