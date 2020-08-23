В День флага ВСУ передали более 130 единиц вооружения и техники

Вооруженные силы Украины сегодня получили более 130 единиц вооружения и техники. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия государственного флага на военном аэродроме в Василькове Киевской области.



«Сегодня в подразделения вооруженных сил для выполнения задач назначения передается 132 образцы вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения», - сказал он.



Среди новой техники - модернизированные танки Т-64 и Т-72, ​​ бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, современные комплексы радиоэлектронных борьбы и средства наблюдения.



«Переоснащение нашей армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО - для нас обязательны», - отметил президент.



Кроме этого, он сообщил, что в зоне боевых действий в Донбассе с начала перемирия 27 июля, то есть в течение 28 дней подряд, ни один украинский военный не погиб вследствие обстрелов и не получил боевое ранение.