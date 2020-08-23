Из-за пожара шахта «ДНР» приостановила добычу угля на 2 месяца

Добыча угля на шахте «Комсомолец Донбасса» в подконтрольном группировке «ДНР» городе Крестовка (ранее Кировское) приостановлена из-за пожара. Ремонт и восстановление могут занять до двух месяцев. Об этом 22 августа заявил глава группировки Денис Пушилин.



Сейчас скиповый ствол шахты, где начался пожар, не работает, и шахта приостановила добычу.



15 августа из-за возгорания кабелей копёра главного ствола [надствольное сооружение для размещения шахтной подъемной установки] из шахты были эвакуированы почти 600 человек.