В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела Нацполиции в Донецкой области.



Происшествие произошло 21 августа около 16 часов во дворе частного дома.



«В Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв, от которого в результате многочисленных осколочных ранений умер сожитель 1961 года рождения», — рассказали правоохранители.



В момент взрыва женщина была во дворе и не пострадала.



Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. Вещественные доказательства изъяли и назначили ряд экспертиз.



Кроме того, полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох. Происхождение боеприпасов устанавливается.



Уголовное производство начато по предварительному признаку ч. 1 ст. 115 «Несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» Уголовного Кодекса Украины.