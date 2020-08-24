В Украине выявили почти 1800 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 799 случаев инфицирования коронавирусом. 289 ранее заболевших выздоровели, а 22 — умерли.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.



За все время пандемии в Украине зафиксировано 106 757 случаев COVID-19. Из них выздоровевших — 52 524, а умерли 2 293 человека. Продолжают болеть 51 940 человек, что на 1 488 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (241), в Киеве (209), в Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях.



Днем ранее, 23 августа, сообщалось 1 987 заболевших за сутки, 22 августа был установлен абсолютный антирекорд — 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа — 2 106 заболевших, 20 августа— 2134, 19 августа — 1967 новых больных.