В Киеве прошел «Марш защитников Украины». Это альтернатива традиционному параду, которого нет уже 2 года

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В Киеве состоялся Марш защитников, организованный волонтерами. В нем приняли участие бойцы Вооруженных сил, добровольческих батальонов, организации ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Они прошли по центру столицы, от Парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади.



На марш приехали люди из разных областей Украины. Впереди шли матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники погибших на Майдане во время событий 2013-2014 годов, а также украинские военные, которые получили ранения в боях на Донбассе. По оценкам СМИ, в шествии приняло участие более 10 тысяч человек. Они сформировали 48 колонн. Люди шли с соблюдением дистанции — на расстоянии вытянутой руки. В то же время многие были без масок.



Марш позиционировался как аполитичным. При этом одну из колонн возглавлял пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Когда колонна шла по Крещатику, к Порошенко подошла съемочная группа связанного с ним телеканала «Прямой» и вывела политика в прямой эфир. В колонне, которую возглавлял Порошенко, шли люди с баннером «С независимостью не шутят», симвлики его политсилы не было. Позже на Европейской площади экс-президент вышел на сцену, где размешен такой же слоган и логотипы «Евросолидарности». Перед сценой стояли люди с символикой этой партии.

Первый такой Марш защитников состоялся в 2019 году. Тогда его организовали как альтернативу традиционному параду, который отменил президент Владимир Зеленский. Он настаивает, что традиционный парад проводить будут тогда, когда Украина победит в войне. А пока военная техника нужна на Донбассе.



В этом году украинский лидер во время своей речи также отметил, что военной техники на параде нет, так как это «не аттракцион для киевлян и гостей столицы».



«Наша военная техника сегодня на востоке [Украины]. Парад у нас обязательно будет — украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории», — подчеркнул президент.